Forêt de Fontainebleau : l'animal percuté par une voiture était bien un loup

Un loup, mais n'importe lequel. Le 11 janvier, un animal était fauché par une voiture dans la forêt de Fontainebleau, dans le département de la Seine-et-Marne, au sud de Paris. Ce dimanche 19 février, on apprend qu'il pourrait bien s'agir d'un spécimen rare - sur le sol français. Et pour cause, les expertises ADN diligentées et rendues en début de semaine ont confirmé que le loup venait très probablement du Benelux.

En effet, il s'agissait d'un individu bien particulier, puisqu'il était issu d'une branche germano-polonaise. Selon l'expertise d'un laboratoire spécialisé, l'imposant animal tué à proximité d'un rond-point était un mâle "probablement originaire d'Allemagne ou de Belgique", avait annoncé la préfecture dans un communiqué lundi. Or, en France, les 900 loups recensés dans l'Hexagone par l'Office français de la biodiversité (OFB) sont - pour une immense majorité d'entre eux - appartiennent à une souche d'origine italienne. Revenu de lui-même en France depuis l'Italie, le loup gris est aujourd'hui essentiellement présent dans les massifs alpins et provençaux.