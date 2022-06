Canicule : un incendie fait des ravages dans l’Aveyron, 65 personnes relogées

La préfecture de l’Aveyron a profité de cette déclaration pour rappeler quelques règles à respecter en cette période de fortes chaleurs et de sécheresse : "Organiser les barbecues loin de la végétation qui peut s’enflammer. Jeter ses mégots dans un cendrier (et non au sol ou à la fenêtre de sa voiture). Réaliser ses travaux loin de la végétation et prévoir un extincteur à portée de main".

Selon le dernier point sur la situation qui a été fait par les autorités locales, 430 hectares de forêts ont brûlé. 65 personnes ont été relogées et 230 habitants doivent être alimentés par un groupe électrogène en raison de coupures d'électricité.