2023 bat tous les records de chaleur : dans les océans aussi, c'est la surchauffe

L'année 2023 pourrait être la plus chaude jamais mesurée de l'Histoire. Une éventualité évoquée depuis de nombreux mois, mais qui semble se confirmer. Dans l'air, les mois de juin, juillet, août et septembre ont enregistré cette année leur journée la plus chaude jamais mesurée, le mois de septembre ayant à peine commencé, il pourrait rapidement battre le nouveau record établi. Selon l'organisme européen Copernicus, l'été 2023 (juin, juillet et août) est ainsi le plus chaud jamais mesuré.

Une hausse des températures qui touche les continents, mais aussi la mer. Dans le sillage de l'atmosphère, l'océan a battu ses records de la journée la plus chaude en mars, avril, mai, juin, juillet, août, mais aussi septembre. Selon Copernicus, ce début d'année (de janvier à août), a été le deuxième le plus chaud jamais observé dans les paradis bleus de la planète, à peine 0,01°C en dessous de 2016, l'année la plus chaude de l'histoire.