Foudre, éclairs, tonnerre... Comment se forment ces phénomènes lors des orages ?

Lors d'un orage, l'éclair est "le résultat visible de l'échauffement de l'air", tandis que "le tonnerre est le bruit émis lors de la propagation de la vibration de l'air le long de cette décharge électrique", détaille Météo-France sur son site. Un éclair peut se déclencher à l'intérieur d'un nuage ou entre deux nuages. Il se forme lorsque les gouttelettes d'eau contenues dans les cumulonimbus en mouvement s'élèvent, se frottent les unes aux autres et se chargent en électricité. Lorsque la tension qui en résulte est libérée, elle se manifeste par des éclairs.

À ce moment-là, en quelques millièmes de secondes, l'air atteint une température de 30.000°C, soit cinq fois la température à la surface du soleil. Il subit également une alternance de très fortes compressions et dilatation, des mouvements brusques et successifs qui génèrent "des ondes sonores à l'origine des claquements, grondements et roulements du tonnerre", détaille Météo-France.

Si les éclairs et le tonnerre vont donc de pair, ce n'est pas le cas pour la foudre. Le terme désigne un éclair qui se forme entre un nuage et le sol ou un aéronef et qui atteint soit la surface terrestre, soit l'objet volant. Par ailleurs, si tous les éclairs génèrent du bruit, le mot tonnerre désigne communément l'onde de choc provoquée par la foudre. En France métropolitaine, en moyenne, depuis 2000, 453.000 impacts au sol sont détectés chaque année pour 260 jours d'orage.