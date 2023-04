Les espèces invasives causent plus de dégâts que les sécheresses et les feux de forêts réunis

En France, par exemple, la fourmi électrique originaire d'Amérique du Sud a été détectée dans le sud il y a un an. De son nom scientifique Wasmannia auropunctata, elle a probablement été introduite lors d'un transport de plantes. Extrêmement envahissante, sa piqûre est capable d’anéantir des insectes et de provoquer la cécité d'autres animaux ou bien de les faire fuir durablement. Autre exemple : Aedes Albopictus - plus connu sous le nom de moustique tigre - signalé pour la première fois en 1999 en France métropolitaine et en plein essor aujourd'hui, engendrant la prolifération de virus comme le chikungunya ou la dengue.

Côté plantes, la France est envahie par le Miconia, un végétal originaire d'Amérique du Sud et parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde, selon la Liste Rouge mondiale des espèces menacées (UICN). Surnommé le "cancer vert", il est considéré comme la pire EEE en Polynésie française et empêche les plantes locales de pousser, ou provoque des glissements de terrain avec ses racines tentaculaires.