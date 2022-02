Frelon asiatique : une découverte scientifique pourrait permettre la création d'un piège

Les reines ne "pouvant pas s’accoupler avec des mâles, ou alors pas suffisamment", les scientifiques ont sous-entendu qu'une baisse du nombre de colonies de frelons asiatiques serait envisageable. Les colonies pourraient aussi être moins fournies.

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) "est connu pour les ravages qu’il engendre sur les colonies d’abeilles, sur la biodiversité et les accidents qu’il entraîne chaque année. De nombreuses personnes sont piquées et certaines en décèdent", rappelle le communiqué. Au sein de l'institut tourangeau, des chercheurs travaillent depuis plus d'une dizaine d'années sur le frelon asiatique et cherchent à trouver un moyen pour empêcher sa prolifération.