"La planète brûle" : retour ce vendredi des grèves pour le climat à travers le monde

Selon un rapport de l'Organisation Météorologique mondiale, publié le 14 septembre dernier, le monde va "dans la mauvaise direction" face au changement climatique et ses conséquences catastrophiques. Un document qui avance que les concentrations de gaz à effet de serre continuent d'augmenter avec de nouveaux records et que les émissions liées aux énergies fossiles se retrouvent désormais au-dessus des niveaux pré-pandémie de Covid-19. Selon les estimations du rapport United Science, si les pays de la planète continuent sur cette voie, le réchauffement climatique devrait se situer entre 2,3 et 3,3 degrés et l'accord de Paris sur le climat - qui prévoit de limiter le réchauffement bien en dessous de 2°C, voire à 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle - "sera définitivement compromis".

Un sujet qui devrait être abordé cette semaine lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York jusqu'au 26 septembre. Dans son discours d'ouverture, ce mardi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Gueterres a appelé les pays riches à taxer les profits des grandes entreprises productrices d'énergies fossiles pour les "rediriger" en partie vers les pays subissant des "pertes et dommages" en raison des impacts dévastateurs du changement climatique et vers les populations subissant l'inflation.