Fruits et légumes : des résidus de pesticides dans les deux tiers des produits non bio

Encore un long processus avant d'arriver à une alimentation plus saine. Près des deux tiers des fruits, légumes et céréales non bio contiennent des résidus de pesticides, alerte mercredi Générations futures. Pour son rapport, l'ONG base son rapport sur les données fournies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). À noter que l'instance fait la distinction entre les résidus supérieurs à la "limite de quantification" - c'est-à-dire dont les laboratoires peuvent donner la concentration - mais aussi ceux supérieurs à la "limite de détection, mais non quantifiés". Ces deux limites se trouvent sous le seuil légal autorisé. "Cela permet maintenant de voir plus complètement la présence des résidus de pesticides dans les aliments d'origine végétale, qui était jusque-là sous-estimée", analyse l'ONG.