Fuites de gazoducs Nord Stream : un nuage de méthane traverse la France, est-ce dangereux ?

Si le gaz ne présente pas de danger immédiat pour la santé, il est particulièrement nocif pour le climat. Le méthane est ainsi "80 fois plus générateur de réchauffement que le CO2" et "responsable d'un quart du réchauffement climatique", selon les scientifiques du Giec. D'autant plus inquiétant que le NILU estime que plus de 80.000 tonnes de ce gaz ont été rejetées dans l'atmosphère depuis le début des fuites, soit l'équivalent de ce que produit chaque année une ville comme Paris ou un pays comme le Danemark. Un chiffre qui pourrait encore augmenter, alors que l'ESA estime que les gazoducs ont libéré 79.000 kg de méthane par heure sur les cinq premiers jours, ce qui fait de ces fuites les plus importantes jamais détectées sur une infrastructure gazière ou pétrolière.