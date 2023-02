Le bac à compost devient obligatoire dès 2024

Pour bien comprendre, à compter de cette date, épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs ou encore marc de café et filtre ne pourront plus être jetés dans la poubelle verte, qui sert aux déchets classiques. À défaut d’avoir un bac à compost à votre domicile, vous pourrez toujours déposer ces biodéchets dans les bacs de compost mis à la disposition par les communes, précise le texte de loi. La plupart n'ont pas attendu l'arrivée de la loi pour mettre en place des bacs à compost dans l'espace public ou en fournir aux habitants, au même titre que les poubelles.