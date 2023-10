Gaz fluorés : vers une interdiction de certains modèles de frigos et pompes à chaleur en Europe d'ici à 2027

Cette décision a toutefois provoqué la méfiance chez les professionnels concernés. "La réglementation va trop vite et est trop restrictive par rapport aux capacités de recherche et développement", a déclaré à l'AFP Laurent Guégan, président de l'ADC3R, organisation regroupant en France les entreprises --peu connues du grand public-- habilitées à acheter, conditionner et retraiter ces gaz réfrigérants. Si les réfrigérateurs fonctionnent déjà pour l'essentiel sans HFC, ce sera plus difficile pour les pompes à chaleur ou climatiseurs, a-t-il souligné, dénonçant des décisions "prises sans étude d'impact" qui pourraient selon lui compromettre les objectifs français d'installations de pompes à chaleur.

"Ces gaz sont produits à 80% en Asie (par des industriels comme Honeywell, Chemours, Koura ou Arkema, NDLR) mais il y a énormément de fabrication en Europe pour le matériel (...) Et la réglementation va entraîner le remplacement des HFC par d'autres fluides moins bien encadrés et pouvant poser des problèmes de sécurité", a-t-il averti. "Des alternatives propres existent, et les pompes à chaleur qui les utilisent offrent des solutions économes en énergie, permettant aux consommateurs de réaliser des économies" sur leurs factures, insiste à l'inverse l'élu socialiste Günther Sidl, vantant "l'équilibre entre préservation de l'environnement et viabilité économique".

"C'est une victoire pour le climat, mais aussi pour notre santé et l'environnement, car les gaz fluorés sont la principale source d'émission de PFAS", composants perfluorés et polyfluoroalkylés qualifiés de "polluants éternels", a réagi de son côté Davide Sabbadin, de l'ONG European Environmental Bureau.