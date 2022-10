En Écosse, la boîte de nuit utilise les déhanchés des danseurs pour se chauffer

En transformant la température corporelle humaine en énergie renouvelable, les propriétaires ont abandonné leurs anciennes chaudières à gaz et espèrent réduire leurs émissions de l’ordre de 70 tonnes de CO2 par an, dans le but d'atteindre le zéro carbone à l'horizon 2025. Un investissement de 680.000 euros a été nécessaire. Mais le directeur de l'établissement espère le rentabiliser "en cinq ans" grâce aux économies sur les factures d’électricité.