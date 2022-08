Gironde : les fumées de l'incendie visibles depuis l'espace

Ainsi, nombreux sont les habitants qui risquent d'être exposés au panache de fumée de l'incendie. Composé de nombreux agents physiques et chimiques (particules fines, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, composés organiques volatils et semi-volatils), la fumée peut s'avérer dangereuse pour la santé.

A ce titre, l'ARS Aquitaine conseille aux résidents des zones touchées par les fumées de "garder les portes et fenêtres fermées, d'occulter les aérations avec des linges humides, d'arrêter les VMC durant les épisodes de fumées et de limiter les déplacements et le temps passé à l’extérieur."

Pas de panique pour autant. Lors des précédents incendies dans les Landes et en Gironde, la branche Nouvelle-Aquitaine de Santé publique France n’avait relevé qu’un "impact sanitaire très modéré sur la population générale de la pollution atmosphérique engendrée par les panaches de fumée."