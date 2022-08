Gironde : une impressionnante "tornade de feu" observée dans l'incendie

Ce phénomène impressionnant, parfois surnommé "diable de feu", se forme dans les incendies les plus violents, lorsqu’un tourbillon de poussière rencontre un incendie. L’air chaud et sec remonte brutalement vers le ciel et forme un vortex près du feu. Ces tourbillons peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de hauteur, se déplacer rapidement et atteindre une température intérieure de 1500 à 2000°C.