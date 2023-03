Golf, agriculture, eau potable... La Vendée mise sur le recyclage de ses eaux usées

Tous les jours, Richard Chicot inspecte le parcours de son golf : la pelouse doit y être verte et impeccable. "On arrose les greens et les départs, soit environ 18 hectares", explique l'intendant de ce domaine de Pornic, en Loire-Atlantique, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Pour ce faire, il récupère une partie des eaux usées traitées par la station d'épuration de la commune. "L'eau arrive au niveau de la buse, qui va remplir un premier bassin, puis alimenter en cascade ceux qui suivent", poursuit-il, en pointant l'embouchure d'un large tuyau.

Cette eau, qui "ne sert qu'à arroser le parcours", est certifiée "pure, eau de baignade obligatoire", ajoute l'intendant, qui explique n'utiliser "aucune eau publique". Ce système, mis en place dans les années 1990, est devenu autonome et permet au golf d'économiser près de 50.000 mètres cubes d'eau par an. Un gain particulièrement précieux en cette période de sécheresse inédite sur le territoire français, un phénomène appelé à s'aggraver dans les années à venir sous l'effet du réchauffement climatique.