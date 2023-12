Greenwashing : une directive européenne fixe de nouvelles obligations aux entreprises

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, les grandes entreprises européennes vont devoir être plus précises sur l'impact de leur activité sur la planète. Une directive européenne les contraint à publier de nouveaux indicateurs : émissions de gaz à effet de serre, volumes d'eau consommés, mais aussi impact sur les droits humains. À l'horizon 2026, près de 50.000 entreprises seront concernées en Europe. Les plus petites d'entre elles redoutent l'ampleur de la tâche administrative à venir.

Une avalanche administrative ou la fin du greenwashing ? C'est le débat qui agite le monde de l'entreprise, au sens large, avant l'échéance du 1ᵉʳ janvier 2024. Car à partir de cette date, les grandes entreprises européennes (11.700 structures ; pour l'essentiel des sociétés cotées en bourse, des banques et des compagnies d'assurance) vont devoir être bien plus précises pour documenter l'impact environnemental et sociétal de leurs activités. Et progressivement, la mesure va être élargie, pour toucher les PME cotées en bourse en 2026, puis tous les groupes étrangers ayant une filiale dans l'UE et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros par an, en 2028. Soit près de 50.000 entreprises en bout de parcours.

Ce nouveau dispositif a un nom, ou plutôt, UE oblige, un acronyme : "CSRD" pour "Corporate sustainability reporting directive". En français : "Directive sur les rapports de développement durable des entreprises". Une formulation un peu vaste, mais qui traite en réalité de choses très concrètes.

Aujourd'hui, les informations sur l'environnement, les droits humains et la déontologie sont peu fiables et facilement manipulables. Pascal Durand, eurodéputé

Car jusqu'à présent, les grandes entreprises devaient produire des rapports extra-financiers dans lesquels elles étaient censées décrire la manière dont elles répondent aux défis sociaux et environnementaux.

Cela étant posé, on ne disait pas grand-chose et la réalité de ces rapports extra-financiers était très diverse d'une entreprise à une autre. Ce qui avait deux conséquences : difficile d'évaluer si telle mesure ou telle politique d'un grand groupe relevait du greenwashing ("écoblanchiment" en français) ou bien si elle avait un impact réel. Pire, il était impossible de comparer l'impact des activités des entreprises d'un même secteur sur l'environnement et la société.

"Aujourd'hui, les informations relatives aux répercussions d'une société sur l'environnement, les droits humains et la déontologie sont partielles, peu fiables et facilement manipulables. Certaines entreprises n'en fournissent aucune. D'autres publient ce qu'elles veulent", avait ainsi décrit l'eurodéputé français Pascal Durand (Renew Europe, centristes et libéraux), au moment des débats sur le texte.

Voilà donc à quoi est censée répondre la CSRD, en contraignant les entreprises à répondre précisément, dans leur rapport annuel, à toute une série d'indicateurs : émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais aussi volumes d'eau consommés, espaces naturels dégradés ; et sur le plan humain, impact sur les communautés locales (respect des droits de l'homme, lutte contre la corruption, etc). Ces critères s'appliquent sur toute la chaîne de valeur d'une entreprise : fournisseurs, distributeurs, clients, etc. ; et des plans de transformation doivent être élaborés.

Ceux-ci devront "expliquer comment leur modèle économique et leur stratégie sont compatibles avec l'Accord de Paris et avec l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050", avait résumé le président de la commission Environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, au moment de l'approbation de la directive.

Elles devront aussi documenter l'impact du changement climatique sur leurs activités

En plus de rendre des comptes à ses actionnaires, l'entreprise sera ainsi contrainte d'en rendre à la société, aux associations, mais aussi à de potentiels investisseurs. Dans cet effort de transparence inédit, les entreprises devront aussi documenter les impacts du changement climatique qui pèsent sur leur activité : exposition aux feux de forêt, à la montée des eaux, conséquences sur l'activité d'une modification du mix électrique, avec, par exemple, l'arrêt des centrales à charbon, etc.

En langage institutionnel européen, on appelle cela la "double matérialité" : les impacts de l'entreprise sur son environnement ("la matérialité d'impact") ; mais aussi les impacts des enjeux de durabilité sur les performances financières de l'entreprise ("la matérialité financière").

Des sanctions sont prévues

Le système est contraignant et des sanctions sont prévues, différentes d'un État à l'autre. En France, premier pays des Vingt-sept à avoir transposé la directive (tous ont jusqu'au 6 juillet 2024 pour le faire), une "Haute autorité de l'audit" a été créée à cette fin, dotée d'une commission des sanctions. Celles-ci peuvent aller d'une simple déclaration publique indiquant la nature de l'infraction à une amende pécuniaire.

Avec ce texte, l'UE espère restaurer la confiance envers les entreprises et rendre crédible l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Mais cela ne se fera pas sans effort. Selon l'organisme européen qui a conçu ces normes comptables, les entreprises pourraient en effet avoir à publier jusqu'à 1000 informations supplémentaires.

D'où l'idée d'une "avalanche administrative", expression utilisée en septembre dernier par François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). En réalité, les normes pour les PME seront plus légères et celles-ci pourront déroger au système jusqu'en 2028, le temps de mettre en place les ressources adéquates.

Par ailleurs, le coût annuel de ce reporting d'un nouveau genre est évalué à 3600 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 1200 millions d'euros de coûts ponctuels. Mais l'UE l'assure : à moyen et long terme, les entreprises devraient gagner en efficacité, en clarté et en transparence.

Pour la rendre totalement efficace, il faudra toutefois veiller à la façon dont la directive est transposée dans chaque État membre, à la réalité du contrôle et des sanctions, et à sa capacité, dans la réalité, à déployer le même indicateur dans des secteurs et entreprises très différents.