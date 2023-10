Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d'une manifestation en marge d'une conférence pétrolière et gazière

Greta Thunberg une nouvelle fois arrêtée lors d'une manifestation. Cette fois, la militante écologiste a été interpellée durant un rassemblement perturbant une conférence des géants du pétrole et du gaz, réunis à Londres dans le cadre du Energy Intelligence Forum. Cet événement, qui rassemble les plus hauts responsables du secteur, se tient au sein de l'hôtel InterContinental de la capitale britannique. Durant cette première journée de discussions, les activistes ont bloqué les entrées et les sorties du bâtiment.