Greta Thunberg dans le Tarn contre l'A69 : "Sa parole porte", réagit Matignon

La militante écologiste Greta Thunberg est attendue ce samedi dans le Tarn, où elle prendra part à une mobilisation organisée contre le projet d'autoroute A69. "Sa parole porte, il ne faut pas l'ignorer. Il faut regarder ce qu'elle va dire mais il faut regarder aussi les problèmes concrets", a réagi Matignon à sa venue.

C'est un soutien de poids pour les opposants au projet d'autoroute A69. "Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une délégation nationale et internationale d'activistes pour le climat sera présente à La Cabanade de ce week-end. Nous confirmons ainsi la présence de Greta Thunberg à nos côtés", avait indiqué vendredi dans un communiqué le collectif No Macadam, groupe opposé à la construction de l'autoroute devant relier Toulouse à Castres, dont le chantier se poursuit. "Ceci permet d'inscrire pleinement la lutte contre l'A69 au niveau international et national et engage les responsables politiques à prendre la mesure de leur entêtement", avait-il ajouté. À raison, puisque ce samedi Matignon a réagi à la venue de la Suédoise.

"Sa parole porte, il ne faut pas l'ignorer. Il faut regarder ce qu'elle va dire mais il faut regarder aussi les problèmes concrets", ont indiqué les services du Premier ministre.

Vendredi, le président du conseil départemental du Tarn Christophe Ramond avait lui aussi adressé quelques mots directs à la militante écologiste. "Chère Greta Thunberg (...) l'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants", avait-il écrit, ajoutant qu'il n'avait "aucune leçon à recevoir en matière de développement durable".

Jusqu'à 1000 personnes attendues par les organisateurs

Environ 180 gendarmes se trouvaient sur place ce samedi matin tandis que 100 à 150 opposants au projet étaient présents dans une "ambiance calme", selon nos informations. Les organisateurs attendent entre 500 et 1000 personnes pour ce rassemblement qui doit se tenir dans un champ prêté aux manifestants par un agriculteur, à proximité d'un hangar à foin et d'une étable avec quelques vaches.