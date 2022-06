Grippe aviaire : "La crise est derrière nous", le risque redevient négligeable en France

Un pas de plus vers un retour à la normale. Le niveau de risque lié à la grippe aviaire en France a été abaissé mercredi de "modéré" à "négligeable". "L'amélioration globale de la situation dans les couloirs migratoires, associée à des températures de saison défavorables à la survie du virus" a pesé dans la décision du gouvernement qui rappelle qu'aucun nouveau foyer n'a été détecté dans des élevages "depuis le 17 mai". Après plus de six mois d'une épizootie des plus meurtrières, "c'est une nouvelle étape très favorable, qui permet de considérer que la crise est derrière nous", s'est félicité le cabinet du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lors d'un point de presse.