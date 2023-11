Groenland : les glaciers les plus stables de la région à leur tour menacés

"Jusqu'au début des années 2000, les eaux océaniques ne pénétraient pas sous les plateformes de glace, explique Romain Millan. Mais depuis, le réchauffement significatif des eaux salées change la donne. Les plateformes de glace se font grignoter par-dessous, petit à petit."

À l'ouest du Groenland, la température de l'eau a augmenté de 0,25 degré entre les années 1990 et 2020, et de 0,8 degré à l'est du Groenland : une différence aux conséquences visibles puisque les taux de fonte sont bien plus extrêmes à l'est qu'à l'ouest, atteignant plusieurs centaines de mètres de fonte par an.