Embargo sur le charbon russe : quelles conséquences pour la France ?

Cet embargo sur le charbon russe pourrait également avoir l'avantage d'accélérer la transition énergétique de la France, qui réduit progressivement, et depuis plusieurs années, ses importations et sa consommation de charbon. En 2020, les importations ont chuté pour la troisième année consécutive, (- 30% en 2020, après - 22% en 2019 et - 10% en 2018), atteignant leur plus faible niveau depuis plusieurs décennies.

Les industriels, qui ont pour la plupart entamé une transition énergétique, utilisent en effet de moins en moins cette matière première comme source d'énergie. Les principaux secteurs consommateurs en 2020 restent la filière fonte (53% du total), la production d’électricité et de chaleur (29%) et l’industrie manufacturière hors hauts-fourneaux (13%).