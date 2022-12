Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de "l'écocide" en cours en mer Noire

En plus du déplacement des bancs de poissons, la Fondation turque de recherche marine (Tudav) a aussi observé des conséquences de la guerre dans "les zones humides et les réserves de biosphère de la mer d'Azov, du delta du Danube et du golfe d'Odessa", où la biodiversité est fragile. Destination de migration, certaines espèces d'oiseaux y seraient pourtant parties plus tôt dans l'année, fuyant les missiles qui s'y abattent.

"La destruction d'algues rouges (Phyllophora) menacées, qui constituent des lieux de vie pour de nombreuses espèces marines dans cette région et qui diminuent rapidement dans la mer Noire, est une source de préoccupation pour la biodiversité", estimait également le Tudav, qui ajoutait par ailleurs que "l'ampleur des dommages causés à l'écosystème marin et aux espèces lors de la détonation des mines trouvées en Turquie et en Roumanie est inconnue".