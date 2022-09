Nord Stream : les fuites de gaz, des conséquences majeures pour l’environnement ?

Pour la faune et la flore, si les conséquences devraient rester limitées puisque le méthane ne se dissout que très peu dans l'eau, des ONG pointent des risques "d'asphyxie" pour les espèces qui ne parviendraient pas à fuir la zone, d'autant que la composition exacte du gaz transporté par Nord Stream 1 et 2 n’est pas connue. Par ailleurs, la mer Baltique accueille de nombreuses espèces de cétacés "comme l'emblématique marsouin commun, classé vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées, mais aussi de nombreuses espèces de dauphin et des orques", alerte Nicolas Dubos qui appelle à rester vigilants pour mesurer l'impact d'une telle catastrophe sur ces animaux.

Par ailleurs, il existe un risque d'explosion autour du méthane, un gaz hautement inflammable. La navigation est d'ailleurs interdite autour des fuites dans un rayon de cinq milles nautiques, soit neuf kilomètres, tout comme le survol de la zone. Et dans une mer baltique déjà très polluée, des questions se posent autour de la sécurité. "La mer Baltique est une mer très très polluée qui va très très mal", détaille ainsi Céline Bayou, spécialiste Énergie Russie/UE à l'Inalco.

"Elle est tapissée d'armes diverses et variées qui ont été immergées par différents États après 1945 (...) mais on a également dans cette mer des fûts d'armes chimiques qui sont un vrai problème, car l'érosion fait son travail et ces fûts commencent à relâcher ces substances", détaille-t-elle avant de s'inquiéter : "Les trois explosions sont intervenues pas très loin de l'île danoise de Bornholm. Or, au nord de cette île, il y a une fosse dans laquelle ont été immergés énormément de ces fûts qui commencent à relâcher leurs substances". La combinaison de ces différents facteurs pourrait aggraver un peu plus la situation environnementale d'une mer déjà sous tension. "Tout ceci est vraiment dramatique pour cet environnement extrêmement fragile", conclut la spécialiste.