50.000 km de haies de plus d'ici à 2030 : à quoi servent-elles ?

Dans une période marquée par le changement climatique, les haies pourraient jouer un rôle utile, selon les spécialistes. Et pour cause, elles ont une fonction de régulation du climat. Elles protègent non seulement les cultures du vent, mais participent aussi au stockage du carbone. L'OFB ajoute que "dans les fonds de vallées bocagères, elles représentent des zones tampons pour réguler les crues". Au bord des cours d'eau, on leur reconnaît également la capacité de filtrer l’eau, tout en maintenant les berges.