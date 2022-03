Biogaz : quels sont les avantages et les inconvénients de ce gaz vert ?

Le biogaz est également beaucoup plus écologique que sa contrepartie, le gaz naturel. Ce dernier doit en effet être extrait du sous-sol par des procédés complexes et souvent polluants, comme la fracturation hydraulique, dont on parle beaucoup dans le domaine du pétrole. Et puis le gaz naturel n’est pas une source d’énergie renouvelable ; comme pour les autres hydrocarbures, les réserves s’épuisent à grande vitesse. Au contraire, le biogaz peut être produit indéfiniment, puisqu’il s’inscrit dans un cercle vertueux ; tant qu’il y aura de l’agriculture, il y aura des gisements de biogaz.