Leur maison est envahie par des chauves-souris, l'État devra leur verser près de 100.000 euros

Des chauves-souris aux conséquences dévastatrices. Un couple originaire de Haute-Garonne a obtenu gain de cause, après plus de deux ans de bataille judiciaire : l'État a été condamné, fin octobre, à leur verser plus de 95.000 euros en réparation des préjudices subis par l'envahissement de leur maison par des pipistrelles pygmées, a repéré France 3 Occitanie. La raison ? Cette espèce de chauve-souris est protégée en France, ce qui interdit toute action entraînant leur destruction.

Avec une toiture saccagée depuis plusieurs années par les animaux, les propriétaires se retrouvent donc bloqués par cette prolifération. Ils devront engager des travaux pour réparer cette partie de la maison, tout en respectant des règles contraignantes pour ne pas abîmer la colonie de chauves-souris. Leur quotidien est aussi marqué par une dégradation de leurs conditions d'habitat, avec un premier étage inutilisable. L'urine et les déjections de chauve-souris sur le toit et sur les murs, ainsi que sur leur terrasse, détériorent aussi la qualité de vie des propriétaires.