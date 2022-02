High tech : une empreinte sociale et environnementale en question

Près de 79 kg de dioxyde de carbone (CO2), c’est la consommation d’un iPhone X au cours de sa vie. L’envoi d’un mail représente 4 grammes d'équivalent CO2 (émissions liées au fonctionnement et à la fabrication de l’ordinateur ou du smartphone émetteur et des serveurs). Si vous y adjoignez une pièce jointe volumineuse, votre message peut atteindre 50 g. Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), une box internet continuellement allumée consomme entre 150 et 300 kWh d’électricité par an, soit autant qu'un grand réfrigérateur. Le think tank GreenIt estime que chaque utilisateur du web émet plus de 200 kg d’émission de gaz à effet de serre et 3 000 litres d’eau par an. Or, d’après l’ONU, près de 5 milliards d’humains étaient connectés en 2020. En l’occurrence, la tech produit déjà plus de gaz à effet de serre que le domaine du transport aérien. Pire, un rapport du Shift Project évalue la progression de la consommation énergétique du numérique à 9 % par an.

Cette kyrielle de chiffres, multipliables à souhait, donne le tournis. La numérisation croissante de notre société suscite toujours plus de conservation, d’analyses et de transfert de données. La prolifération des objets connectés, la généralisation de la vidéo-surveillance, nos besoins de géolocalisations, nos échanges sur les réseaux sociaux, l’explosion du commerce électronique, le développement de l’intelligence artificielle ou encore nos recherches d’information accélèrent les trafics et débordent les serveurs et autres centres de données. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pour quel impact sur la nature ?