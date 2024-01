Huîtres contaminées : les ostréiculteurs de Loire-Atlantique vont porter plainte contre X

Les huîtres prélevées dans plusieurs communes de Loire-Atlantique ont été interdites à la vente entre mi-décembre et début janvier, après la découverte d'un norovirus dans des coquillages du secteur. Les ostréiculteurs mettent en cause les stations d'épuration de la région pour expliquer cette contamination. Le Comité régional de la conchyliculture va porter plainte contre X.

Ils demandent compensation. Le Comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire, qui regroupe les producteurs de plusieurs types de coquillages, va porter plainte contre X, a-t-il annoncé jeudi 4 janvier, selon des propos rapportés par Presse-Océan. En cause ? L'interdiction à la vente des huîtres prélevées entre La-Bernerie-en-Retz et Les-Moutiers-en-Retz, des communes situées sur la baie de Bourgneuf, en Loire-Atlantique, entre le 15 décembre et le 3 janvier derniers.

La préfecture avait pris cette décision en raison de la présence d'un norovirus détecté au sein de plusieurs coquillages du secteur. Ce dernier est responsable de la survenue de gastro-entérites lors de la consommation d'huîtres. Après cette interdiction, il avait aussi été détecté dans d'autres régions de France, comme dans le bassin d'Arcachon ou en Normandie, après plusieurs cas de maladie identifiés.

Des réseaux d'assainissement d'eaux usées mis en cause

Dans la Loire-Atlantique, après des analyses réalisées par l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, les résultats ont montré que l'influence du réseau d'assainissement des eaux usées pouvait être à l'origine de la contamination d'huîtres responsables d'intoxication alimentaire. "Sur notre secteur, il y a quatre stations d’épuration à mettre aux normes", constate ainsi un ostréiculteur, interrogé par Presse-Océan.

Dans le bassin d'Arcachon, les professionnels envisagent une action similaire. "Les eaux de pluie qui ruissellent finissent aussi par s’immiscer dans le réseau de collecte des eaux usées, et avec la multiplication des inondations, elles finissent par ressortir, chargées de contaminants", a expliqué à 20Minutes Sabine Jeandenand, le Syndicat Intercommunal du bassin d'Arcachon, chargée de la gestion des eaux usées. Dans la région, les ostréiculteurs chiffrent à huit millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires la journée de réveillon de la Saint-Sylvestre à cause de cette interdiction.

Le gouvernement a promis de soutenir les exploitations d'élevage d'huîtres à surmonter la crise actuelle. "Nous devons trouver un moyen d’aider les ostréiculteurs au-delà des aides classiques", précisait ainsi fin décembre Hervé Berville, le secrétaire d'État à la Mer.