VIDÉO - Ils crient au loup : l'étonnante méthode des agents de la biodiversité pour recenser les meutes

Ces données vont ensuite servir à évaluer la présence du loup dans les Alpes, en plus des pièges photos ou des empreintes. En France, il y aurait 1 104 loups selon les autorités. Mais loin de s'en réjouir, les agriculteurs craignent la présence de cet animal, dangereux pour le bétail. Selon Robin Guillot, éleveur à Saint-Paul-sur-Isère, 15 de ses brebis ont été tuées par un loup depuis le début de l'été. C'est bien plus qu'il y a quelques années. Du coup, il ne croit pas aux chiffres officiels. "Quand je retrouve des bêtes tuées, ou alors des bêtes qui sont agonisantes, qui ont été dévorées, mais qui sont encore vivantes, on a de la colère et on se demande pourquoi on fait ce métier", déplore-t-il.