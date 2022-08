IMAGES - Vu de l'espace, le constat alarmant de la sécheresse historique qui frappe l'Hexagone

Ce triste spectacle, vu depuis l’espace, est encore saisissant. Les dernières données satellitaires du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS) montre une France qui se dessèche à vue d’œil, avec du vert en 2021 qui vire au jaune en 2022. D'un été à l'autre, les cours d'eau, les champs et les barrages ont totalement changé d'aspect.

Autre image, même constat. Sur ce cliché satellitaire, la Loire n’a plus rien d’un fleuve. Les bancs de sable ne cessent de s’étendre, alors que la plus longue rivière de l’Hexagone approche de son niveau le plus bas historique. Par endroits, il est même désormais possible de la traverser à pied.