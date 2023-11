Le monde comptera-t-il jusqu'à 1,2 milliard de réfugiés climatiques d'ici à 2050 ?

Ce n'est pas la première fois que, dans les rangs des Insoumis, des chiffres relatifs aux réfugiés climatiques sont avancés. Il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon notait par exemple que l'on en compterait environ 260 millions dans le monde d'ici à 2030. L'ancien candidat à la présidentielle faisait alors référence à une estimation de l'ONG Oxfam, comme nous vous l'expliquions dans un article rédigé à l'époque.

Adrien Quatennens, lui, se réfère aux données fournies par le think tank australien Institute for Economics and Peace. En 2020, celui-ci évoquait le déplacement éventuel de 1,2 milliard de personnes dans le monde d'ici à 2050. Un chiffre qui incluait toutefois d'autres motifs de migration, à l'instar des conflits armés, sans faire uniquement référence au climat.