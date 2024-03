Impact Positif du samedi 23 mars 2024 : "Earth Hour 2024", éteindre les lumières une heure pour la planète

Ce samedi 23 mars à 20H30, les monuments les plus emblématiques de la capitale, mais aussi de nombreuses villes de France, vont s'éteindre pendant une heure. Un geste symbolique pour sensibiliser à la préservation de la planète. Un événement mondial à l'initiative du WWF. Le directeur des Programmes, Yann Laurans est venu nous en parler dans Impact Positif.

Éteindre les lumières, cela ne va évidemment pas changer le monde ni changer la trajectoire des émissions de CO2. Mais c'est un geste qui permet de mobiliser, de sensibiliser et de montrer que nous sommes des millions à vouloir agir pour préserver la planète. L'événement s'est tenu dans 190 pays l'an dernier et a touché plus de 3,5 millions de personnes en France avec 9 villes participantes. Éteindre les lumières, c'est aussi parlant, car c'est le signe de notre empreinte, une pollution en milieu rural, cela symbolise notre présence sur la planète. Enfin, éteindre toutes les lumières au même moment et partout dans le monde, cela permet de se sentir moins seul, "c'est aussi un témoignage", explique Yann Laurans.

Une édition 2024 qui arrive alors que les records de chaleur s'enchaînent, l'année précédente a été la plus chaude jamais enregistrée. Le risque, c'est aussi que les citoyens se lassent et se disent qu'il n'y a plus rien à faire ? Comment, dans ce contexte, faire comprendre qu'il faut, plus que jamais, se mobiliser ? "La nature est notre amortisseur, et quand on n'a plus d'amortisseurs, on se prend tous les chaos en direct !", assène le directeur des Programmes de WWF France.

Il en profite également pour nous donner quelques conseils pour agir à notre échelle : en modifiant légèrement notre alimentation ou en faisant attention à l'achat de notre véhicule, halte au gros gabarit !