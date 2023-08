Incendie à Portbou : après plus de 24 heures de lutte acharnée, le feu est désormais stabilisé

Une quinzaine d'unités avec une soixante de pompiers continueront leurs travaux dans la nuit et les moyens aériens devraient être redéployés dimanche matin si la météo le permet, ont ajouté les pompiers catalans dans un communiqué. La situation a finalement été contrôlée à la faveur de vents moins violents qui ont permis l'utilisation de moyens aériens, jusque-là engagés à la marge.

Les rafales de Tramontane, qui ont atteint près de 100 km/h dans la nuit de vendredi à samedi, avaient effectivement empêché jusque-là l'intervention des hélicoptères et avions bombardiers d'eau. Les pompiers restent toutefois prudents et ne s'avancent pas sur le délai nécessaire pour maîtriser complètement l'incendie. Le vent pourrait se lever de nouveau dans la soirée, selon les dernières prévisions météorologiques.

La levée du confinement des villages alentour, maintenu durant la journée, a malgré tout été annoncé. Les habitants sont néanmoins invités à rester au maximum chez eux et à limiter leurs déplacements pour ne pas entraver les travaux des pompiers. Par ailleurs, selon la Protection civile catalane, l'électricité a été rétablie dans les communes touchées plus tôt dans la journée par des coupures. Jusqu'à 4000 foyers étaient concernés, tôt samedi. Le trafic ferroviaire a également été rétabli en début de soirée entre Portbou et Figueres, à une trentaine de kilomètres plus au sud.