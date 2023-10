Incendie à Rouen : de premières analyses rassurantes, en attendant celles sur l'amiante

Dans un communiqué publié ce lundi, la municipalité a rendu compte des premiers résultats d'analyse de l'air effectués lors de l'incendie. Les prélèvements ont été effectués "dès samedi soir par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)", et portaient "sur le monoxyde de carbone, les dioxydes d’azote et de soufre dans l’air". Ces premières analyses "n’ont pas montré de dépassement des valeurs seuil de danger", rassure la mairie.

Mais d'autres analyses sont encore en cours en laboratoire pour déterminer la présence d'amiante dans l'air ou au sol. Leurs résultats pourraient être connus au plus tôt ce mardi soir. Les immeubles incendiés contenaient notoirement de l'amiante, et leur combustion avait inquiété les habitants dès les premières heures après le sinistre.

Le début du chantier de destruction de ces immeubles, vides depuis 2018, était imminent, selon la mairie de Rouen, qui précise que le risque d'incendie était précisément à l'origine de leur désaffectation. La possibilité que le feu ait pour origine un squat dans un des bâtiments avait été évoqué par le maire Nicolas Mayer-Rossignol, mais n'est pas confirmé à cette heure.