Bouches-du-Rhône : un important incendie en cours au sud d'Avignon, plus de 1000 hectares parcourus

520 sapeurs-pompiers sont actuellement sur place, dont ceux du Gard et du Vaucluse, et devraient dans la soirée être renforcés par 420 autres. Les pompiers du Var sont actuellement en transit pour apporter un soutien supplémentaire. Un hélicoptère et, deux avions Dash et deux avions bombardiers sont mobilisés pour appuyer l'intervention au sol. Au total, ce sont plus de 240 engins qui sont présents sur place.

La semaine dernière, 650 hectares de forêt avaient brûlé dans le Gard voisin et depuis mardi les secours luttent contre deux feux de forêt très importants en Gironde, avec déjà 4.700 hectares dévastés.