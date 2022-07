Incendie dans l'Aude : un feu se déclare le long de l'autoroute A61, la circulation perturbée

Un incendie s'est déclaré, ce jeudi 28 juillet, le long de l'A61, à hauteur de Capendu, dans l'Aude. Pour l'heure, 35 hectares de végétation sont partis en fumée et plus de 200 pompiers sont mobilisés sur place. Le feu, d'origine accidentelle selon la préfecture de l'Aude, nécessite également l'intervention de 4 Canadair et 2 Dash, ajoute l'autorité.