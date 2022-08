Incendie dans les Alpilles : le feu désormais fixé

"[On a] des difficultés d'accès dans cette zone très montagneuse où il y a peu de chemins d'accès pour faciliter le travail des hommes au sol", détaille le capitaine Stéphane Guillot, porte-parole des sapeurs-pompiers de Bouches-du-Rhône, sur LCI, ce mardi matin. Deux cent cinquante sapeurs-pompiers vont ainsi rester mobilisés toute la journée pour "la sécurisation des lisières et le traitement de points chauds" de ce feu qui n'a menacé aucune habitation. Ils seront appuyés par trois moyens aériens pour atteindre un relief escarpé.

Au plus fort du sinistre, 600 pompiers avaient été déployés pour attaquer rapidement l'incendie qui a pris sur la pointe du massif, au niveau de la commune d'Aureille, pour une raison inconnue. Trois dashs et huit canadairs ont également été mobilisés pour tenter de contenir le feu le plus rapidement possible, alors que les conditions météo ont rendu le travail des soldats du feu compliqué. "On est face à des vitesses de propagation qui sont importantes (...) et attisé par un vent violent, le feu se propage assez rapidement", détaille le capitaine Guillot.