Incendies en Ardèche : plus de 750 hectares ravagés par les flammes

Touchant les communes de Freyssenet, Saint-Julien-du-Serre, Lussas et Lavilledieu, situées sur le plateau de Jastres, les feux mobilisent pour l'heure plus de 450 pompiers. Mais aussi cinq Canadairs, un Dash et un hélicoptère de la sécurité civile, énumère l'administration ardéchoise.