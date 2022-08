Incendie en Aveyron : reprise virulente du feu, 50 hectares supplémentaires brûlés

L’incendie, qui a démarré lundi, a détruit près de 800 hectares entre les départements de l’Aveyron et de la Lozère. Pourtant, samedi matin, il semblait être "en voie d’être circonscrit et prochainement, éteint", selon un communiqué de la préfecture. Un court répit pour les pompiers, puisque le feu a finalement repris quelques heures plus tard.