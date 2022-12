Incendies en Europe : l'effroyable bilan de l'année 2022

Les incendies n'avaient jamais autant ravagé le Vieux Continent. Selon les autorités européennes, un niveau record de surfaces brûlées par les feux de forêt a été enregistré en 2022 : plus de 785.000 hectares sont partis en fumée du 1er janvier au 19 novembre, soit "plus du double de la moyenne d’un peu plus de 317.000 hectares entre 2006 et 2021", indiquent ce mardi le système européen d'information sur les feux de forêt (Effis) et le programme européen sur le changement climatique Copernicus.

Selon ces deux organismes, les incendies ont entraîné "des émissions totales de carbone pour 2022 estimées à 9 mégatonnes, comparativement à une moyenne de 6,75 mégatonnes en 2003-2021".