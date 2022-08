Incendie entre la Lozère et l'Aveyron, au moins 700 hectares brûlés et 3000 personnes évacuées

Selon la préfecture de l'Aveyron, les évacuations de 3000 personnes des villages de Rivière-sur-Tarn et de Mostuéjouls, et de campings, sont intervenues toute la nuit. Trois Canadairs doivent arriver en renfort mardi matin, en plus des 600 pompiers venus de plusieurs départements (Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Aude, Alpes-maritimes, Tarn, Ariège, Haute-Garonne) actuellement mobilisés.

Le feu a démarré à cause d'un engin agricole dont un élément, en raclant le goudron très chaud de la route, a embrasé une partie d'une départementale près du Massegros, au nord de Montpellier, selon les pompiers. Dans un contexte de grande sécheresse, la surface parcourue, de 50 hectares à 17h30, avait rapidement évolué jusqu'à 400 hectares vers 23h.