Incendies : effectifs, matériel... Les pompiers français ont-ils les ressources suffisantes ?

À noter qu'en France, un grand nombre des pompiers déployés sur le terrain sont volontaires, comme l’a rappelé le lieutenant-colonel David Annotel, de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, sur l’antenne de LCI. Ce dernier regrette cependant le recrutement restreint de nouveaux éléments chez les soldats du feu volontaires : "On a une diminution des centres de secours ces dernières années, et on a aussi une baisse de la vocation […], et puis une société qui est, malheureusement, plus centrée sur elle-même".

Un constat d'autant plus important lorsque l'on compare le nombre de pompiers par habitants par rapport à nos voisins européens : la France compte un pompier pour 266 habitants, contre 1 pour 26 en Autriche, ou bien encore 1 soldat du feu pour 78 chez nos voisins allemands. Seuls les Pays-Bas semblent connaître une crise d'effectif plus importante au sein des sapeurs-pompiers, avec un seul pompier pour près de 571 habitants.