Incendies au Canada : 2,7 millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année

Plus globalement, selon une étude publiée en août dernier, les incendies détruisent aujourd'hui, en moyenne, trois millions d'hectares par an, - une superficie équivalente à celle de la Belgique. C'est deux fois plus qu'au début du siècle. Des feux qui ravagent en grande majorité la forêt boréale située au Canada, mais aussi en Russie et en Alaska, avec plus de 70% des surfaces dévorées en 20 ans qui concernent cette zone. Jusqu'à présent, l'une des pires années enregistrées est 2021, où 9,3 millions d'hectares étaient partis en fumée. L'année 2023 pourrait s'avérer tout aussi dramatique, d'importants incendies ayant aussi ravagé la forêt boréale russe ces dernières semaines.

Ces zones situées au nord du globe et dans l'Arctique se réchauffent bien plus vite que le reste de la planète. Le Canada - qui se réchauffe deux fois plus rapidement que l'ensemble du monde et jusqu'à trois fois plus vite pour le territoire Arctique - a été confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes, des dômes de chaleurs aux tempêtes hivernales, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'activité humaine.