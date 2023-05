Incendies au Canada et en Russie : la forêt boréale, "bombe à retardement" du climat

D'autant qu'avec le changement climatique, les incendies ne sont pas les seules menaces pour la forêt boréale et son rôle de puits de carbone. Les vagues de chaleur extrême, désormais cinq fois plus probables qu'il y a un siècle et demi, frappent particulièrement les régions septentrionales, dont la zone boréale, les températures y augmentant deux à trois fois plus vite que sur l'ensemble de la planète. Et si les incendies sont l'une des manifestations extrêmes de la hausse des températures, ses conséquences sont plus vastes encore.

Outre le dégel du permafrost qui entraîne des émissions de dioxyde de carbone et de méthane - des gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement climatique - la forêt s'assèche depuis des années, faisant craindre aux scientifiques un "phénomène d'emballement" qui pourrait faire perdre à cet anneau de verdure son statut de puits de carbone.

À ce stade, la question de savoir si la forêt boréale peut atteindre un "point de basculement", seuil climatique au-delà duquel la libération de CO2 et de méthane est inéluctable et le changement de l'écosystème irréversible. Si la question n'est pas tranchée dans les milieux scientifiques, les chercheurs espèrent que cet écosystème pourra, une fois de plus, s'adapter, pour éviter de se transformer en bombe climatique.