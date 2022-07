Incendies : l'Alaska en proie à des feux de forêt sans précédent

Aucune partie du globe ne semble épargné par la hausse des températures, la sécheresse et... les incendies. Ce cocktail explosif, qui ravage le sud de l'Europe (en France, au Portugal, en Espagne ou encore en Grèce), touche aussi l'extrême nord des États-Unis. L'Alaska enregistre en effet un nombre record de feux de forêts depuis début avril. Mi-juin, le feu avait déjà ravagé 405.000 hectares, soit l'équivalent de ce qui brûleraient habituellement sur toute une saison des incendies.

À la mi-juillet, plus d'1,6 million d'hectares sont partis en fumée, révèle le Guardian ce mardi, faisant craindre à l'État américain - qui a enregistré des records de sécheresse en mai et juin - de battre son record de l'été 2004, où 2,6 millions d'hectares avaient brûlé. Les soldats du feu continuent de lutter contre plus de 200 incendies à travers tout le territoire.