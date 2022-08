Bretagne : la région en proie à de nombreux départs de feu

La Bretagne est à nouveau victime des flammes. Dans le Morbihan plusieurs incendies sont cours. Selon les pompiers, onze départs de feu ont été recensés. Quatre zones sont principalement enclines à ces feux : Questembert, avec quatre hectares de touchés et 10 autres hectares menacés. Le feu est désormais maitrisé et en cours de noyage. La commune de Saint-Philibert est aussi touchée, et des évacuations en cours. Enfin, à Locoal-Mendon et Erdeven, plusieurs dizaines d’hectares sont impactés. Les conditions météorologiques sont défavorables pour faire face à ces incendies.