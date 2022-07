Incendies : pourquoi les feux de forêts se multiplient aussi dans le nord de la France

Les feux de forêts dans le centre et le nord de la France vont-ils devenir la norme en France ?

Cette année est vraiment particulière, avec des températures qui nous rappellent la situation que nous avons vécue en 2003 (première grande canicule ayant touché la France, ndlr). Pour autant, le dérèglement climatique est une réalité et il va falloir que l'on s'habitue à avoir des saisons de cette nature de manière plus fréquente. Et si les épisodes ne seront peut-être pas aussi intenses, ils seront plus longs. On le voit déjà dans le sud, la saison des feux s'étend désormais d'avril/mai à septembre/octobre alors qu'il y a une dizaine d'années, elle se limitait aux mois de juillet et d'août.

Au 19 juillet, dans l'Hexagone, sur les 29 feux qui sont en cours d'être maîtrisés ou sous surveillance, 25% se situent au-delà de la zone sud et de la zone sud-ouest. Si les surfaces brûlées sont plus faibles, avec environ 1700 hectares touchés contre les 19.000 de l'incendie de Landiras, il est plus difficile de lutter contre ces incendies en raison des moyens moins importants et des effectifs moins habitués au risque de feu de forêt.

C'est pour cela que la Fédération des sapeurs-pompiers de France appelle à la création d'un secrétariat d'État à la protection civile, pour les feux de forêts, mais également plus largement pour éduquer plus efficacement aux risques qui augmentent en lien avec des événements climatiques.