Incendies : comment va fonctionner la nouvelle "météo des forêts" ?

La nouvelle météo se présentera sous la forme d'une carte de la France, et sera publiée quotidiennement de la mi-mai jusqu'à octobre. Chaque fin d'après-midi, les Français pourront mesurer le risque de départ d'un feu de forêt, par département. Côté découpage, la carte suivra les couleurs classiques de Météo France (vert, jaune, orange, rouge), correspondant à des niveaux de danger respectifs (faible, modéré, élevé, très élevé). La première carte sera publiée le 1er juin prochain. Son but est bien de prévenir les départs de feux, et non pas d'indiquer les incendies en cours.