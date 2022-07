Incendies : un pyromane reconnaît être à l'origine de deux feux dans le Gard

Le 8 juillet, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi dans une zone jouxtant les vestiges d'un aqueduc romain vieux de plus de 2000 ans de la commune. Sept hectares sont partis en fumée et plusieurs habitants ont dû être évacués par précaution avant de retrouver, sans dommage, leurs logements. Ce feu avait toutefois nécessité plusieurs largages de Canadairs, d'un Dash et de l'hélicoptère des pompiers du Gard, ainsi que la mobilisation d'une centaine de sapeurs-pompiers et de 25 engins.

Une semaine plus tard, ce vendredi 15 juillet, un feu est reparti au même endroit et à la même heure, selon Midi-Libre. L'homme avait été repéré par des habitants peu après avoir déclenché l'incendie, ont indiqué les pompiers du Gard. Les flammes ont pu être rapidement stoppées via à un largage précoce, appuyé par les pompiers au sol. Au total, 5000 m² ont été brûlés.