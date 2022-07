Incendies en France : 196.000 pompiers volontaires en alerte

Mickaël Castillo est viticulteur. Il est d'astreinte depuis ses vignes. Pour le moment, il sait qu'il est trop risqué de s'occuper de ses parcelles les plus éloignées du village. "J'ai le bip dans ma poche. Quand il sonne, j'ai mes parcelles à proximité de la caserne. J'ai le temps d'y aller, de me changer et prendre le véhicule."

Pour l'agent SNCF que l'on voit dans le reportage, c'est le même discours. Il vit avec un bipeur dans sa poche depuis 26 ans. Mardi dernier, un départ de feu dans l'Hérault lui a fait quitter le diner familial en cours. "On peut dire que c'est un héros. Car il vit sa vie et dès que le bip sonne, il part en intervention et sauve des vies", souligne fièrement sa fille.